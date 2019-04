Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (08.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Es habe sich durch die jüngsten Äußerungen von Nikola-Motor-Chef Trevor Milton bereits abgezeichnet: Die Zusammenarbeit zwischen dem Start-up und PowerCell werde auf Eis gelegt. Bereits durch die Gerüchte habe die PowerCell Sweden-Aktie merklich am Boden verloren, nach dem offiziellen Statement des schwedischen Unternehmens sei die Aktie abermals zweistellig eingebrochen.Sicherlich sei der Rückzug von Nikola Motor ein herber Dämpfer für die PowerCell-Bullen. Anleger sollten aber den Brennstoffzellen-Spezialisten nicht abschreiben. Die Schweden hätten noch einige heiße Eisen im Feuer: Die angekündigte Zusammenarbeit mit Bosch, die spannende Kooperation mit Siemens und natürlich die bevorstehende Zukunft des Gemeinschaftsunternehmens HYON mit Nel und Hexagon Composites.Vor dem Kursverfall habe "Der Aktionär" bereits geraten, den Großteil der Gewinne einzusacken. Die restliche Position sei nun bei 4,80 Euro mit einem Gewinn von etwa 50% seit der Empfehlung ausgestoppt worden. Interessierte Anleger sollten nun die PowerCell Sweden-Aktie weiter beobachten und eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: