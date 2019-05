Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

8,53 EUR -7,68% (24.05.2019, 12:54)



Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

92,80 SEK -10,42% (24.05.2019)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (24.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der Bosch-Deal habe die PowerCell-Aktie in eine neue Bewertungsdimension befördert. Inzwischen bringe der Brennstoffzellen-Spezialist etwa 470 Millionen Euro auf die Börsenwaage. Die Analysten hätten ihre Schätzungen für PowerCell angepasst, 2019 dürfte das Ergebnis durch Sondereffekte positiv beeinflusst werden.PowerCell erhalte von Bosch allein 50 Millionen Euro für die Lizenz des Stacks S3. Dies dürfte einen positiven Effekt auf das EBIT haben. Die bei Bloomberg gelisteten Analysten würden mit einem positiven operativen Ergebnis von 43,6 Millionen Euro rechnen. Unter dem Strich könnte damit ein Gewinn von 0,37 Euro je Aktie zu Buche stehen.In den letzten Jahren habe PowerCell stets rote Zahlen geschrieben. Umso höher sei der Bosch-Deal für PowerCell und die dadurch stark verbesserte Liquiditätssituation bei den Schweden einzuschätzen.Im heutigen Handel setze die PowerCell-Aktie zur (überfälligen) charttechnischen Korrektur an und tauche deutlich unter die Marke von 100 Schwedische Kronen ab. "Der Aktionär" rät Anlegern weiter, ein Kauflimit bei 8,00 Euro (knapp 86 Kronen) in den Markt zu legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link