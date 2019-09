NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (24.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen habe dank der Kooperation mit Bosch eine Neubewertung durchlaufen. Nach einer mehrmonatigen Konsolidierung drehe die PowerCell Sweden-Aktie nun wieder auf und notiere nur noch knapp unter dem Rekordhoch bei 107,40 SEK (Schwedische Kronen). Anleger sollten aber trotz der hervorragenden Aussichten nicht die hohe Bewertung aus den Augen verlieren.Seit dem Kaufsignal vor wenigen Tagen befinde sich die PowerCell Sweden-Aktie im Rally-Modus. Neueinsteiger sollten Zukäufe nun zurückstellen. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben und den Stopp auf 6,60 Euro nachziehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:9,76 EUR +3,72% (24.09.2019, 12:47)