Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

9,91 EUR +5,65% (10.05.2019, 15:37)



Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

107,40 SEK +6,34% (10.05.2019, 15:22)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (10.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die PowerCell-Aktie sei nach dem Deal mit Bosch nicht zu bremsen und kratze bereits wieder am Rekordhoch bei 107 Schwedische Kronen. Eine charttechnische Korrektur? Fehlanzeige. Denn die beiden Unternehmen hätten Großes vor - und würden der Brennstoffzelle in der Mobilität zum nachhaltigen Durchbruch verhelfen wollen."Der Aktionär" habe bei Bosch nachgefragt, in welchen Anwendungsbereichen die Brennstoffzellen-Technologie der batteriebetriebenen Elektromobilität überlegen sei. "Für leichte Nutzfahrzeuge oder Pkw mit einer täglichen Reichweite von 100 bis 200 km ist der batterieelektrische Antrieb eine gute Lösung. Viele Menschen und vor allem der Schwerlastverkehr legen jedoch längere Strecken zurück. Hier sehen wir deutliche Vorteile für die Brennstoffzelle", so Jürgen Gerhardt, Leiter des Produktbereichs für mobile Brennstoffzellen bei der Robert Bosch GmbH.Für das Know-how habe sich Bosch die schwedische PowerCell ins Boot geholt. Doch warum gerade die Schweden? "Der technische Ansatz wurde von Powercell bereits zielgerichtet auf automobile Anwendungen hin entwickelt und lässt sich zudem von Pkw- auf Nutzfahrzeug-Anwendungen übertragen", erkläre Gerhardt.Auch wenn die PowerCell-Aktie nach dem Deal mit Bosch eine unfassbar hohe Relative Stärke aufweise, sei es Zeit für einen Rücksetzer.Mutige Anleger legen sich mit einem Kauflimit bei 8,00 auf die Lauer, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link