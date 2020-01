Wien (www.aktiencheck.de) - Nach neuen Rekordhochs Freitag Abend in den USA setzt sich der Aktienmarktanstieg heute Morgen in Asien fort: Die Börsen in Japan, Südkorea und Festland-China notieren rund ein halbes Prozent fester, wenngleich die Umsätze recht niedrig sind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Geprägt werde die Woche von der US-Berichtssaison, die die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in Summe unterstützend erwarten würden, sowie von zahlreichen Industrie-Vorlaufindikatoren (USA und Europa). Deren prognostizierte Verbesserung würde die erwartete Erholung der globalen Industrie 2020 unterstützen, und damit ein wichtiges Argument für die positive Ausrichtung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG für den Aktien- und Unternehmensanleihenmarkt.Der Ölpreis habe auf den weitgehenden Stop libyscher Ölexporte (rund 1 Mio Fass/Tag) mit einem knappen Dollar Preisanstieg reagiert - angesichts der umfangreichen OPEC-Reservekapazitäten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG daraus aber keinen drastischen oder gar nachhaltigen Ölpreisanstieg erwarten. Der Goldpreis lege heute Morgen leicht zu, während sich Platin über die letzte Woche erstmals seit 2018 wieder über USD 1.000 halte. (20.01.2020/ac/a/m)