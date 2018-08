An der Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (+3%) zu finden gewesen. Nach dem jüngsten Kurssturz wegen der Probleme um die Tochter Monsanto sei die Erholung von einem positiven Analystenkommentar unterstützt worden.



Ebenfalls bergauf sei es für die Aktie von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) (+2,5%) gegangen. Der Industriegase-Konzern habe unter Auflagen grünes Licht von der EU-Kommission für die angestrebte Fusion mit Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) erhalten. Weiter ausständig bleibe aber die Genehmigung der US-Kartellbehörden.



In Übersee hätten die Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) um 1,3% zugelegt. Der Konzern habe eine neue Grafikkarten-Reihe für Spiele-Computer präsentiert.



Wie der Getränkehersteller PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) (-0,1%) bekannt gegeben habe, möchte man das Wassersprudler-Unternehmen SodaStream (ISIN: IL0011213001, WKN: A1C8V8, Ticker-Symbol: S27) für USD 3,2 Mrd. übernehmen. Dessen Aktien seien bis Handelsschluss um 9,4% nach oben geklettert. (21.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In der Nacht auf heute legte bereits der Rohstoffkonzern BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) (-1,8%) seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Gewinn in diesem Zeitraum sei u.a. auf Grund von Sonderlasten um 37% auf USD 3,71 Mrd. gefallen und sei damit auch hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben.