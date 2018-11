Wien (www.aktiencheck.de) - Im deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stand gestern der Industriegasehersteller Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), welcher erst kürzlich die Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair abgeschlossen hatte, an der Spitze, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die französische Bank Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) habe sich unterdessen mit US-Behörden auf die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Verletzung von Sanktionen der USA gegen Kuba, Iran und Sudan zwischen 2003 und 2013 geeinigt. Die Strafzahlung betrage USD 1,34 Mrd.In den USA seien die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) 4% schwächer aus dem Handel gegangen. So seien Medienberichten zufolge die Produktionsaufträge für einige iPhone-Modelle gesenkt worden. (20.11.2018/ac/a/m)