Die Konjunkturdaten in den USA seien nach einer Schwächephase in den vorhergegangenen Monaten im letzten Monat robust gewesen. Die US-Notenbank habe zwar angesichts der anhaltend niedrigen Inflation eine weitere Zinssenkung beschlossen. Sofern sich die Wirtschaftslage aber nicht erheblich weiter verschlechtere, sei dieser Zinssenkungszyklus laut Fed damit jedoch vorbei.



In China seien die Konjunkturdaten laut Pichoud immer noch durchwachsen. Da sie aber keinen Verlangsamungstrend mehr angezeigt hätten, stabilisiere sich die Wirtschaft in dem Schwellenland offenbar auf ein BIP-Wachstum von unter 6 Prozent.



Was sollten Anleger in dieser Situation beachten? "Risikoreichere Anlagen schätzen wir vor dem Jahresende nach wie vor positiv ein", betone Maurice Harari, Senior Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. Denn: "Die zunächst positiven Effekte der Meldungen des letzten Monats zum Brexit und zum Handel zwischen den USA und China sind nach dem jüngsten Anstieg an den Aktienmärkten weitgehend eingepreist. Dabei berücksichtigen wir auch die jüngsten ermutigenden Entwicklungen an der wirtschaftlichen Front, insbesondere in Europa und den USA", so der Experte.



Die Durationswertung belasse das Strategieteam unverändert auf "leichte Abneigung". "Grund hierfür sind neben der fehlenden Inflation die eher akkommodierende Geldpolitik der Zentralbanken", so Harari.



Mit Blick auf die Aktienmärkte steche in der Eurozone besonders der französische Markt als ziemlich attraktiv heraus. Zwar seien US-Banken nach wie vor attraktiv, "von europäischen Banken halten wir uns jedoch fern", habe Harari gesagt. (13.12.2019/ac/a/m)







