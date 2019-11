Sehe man einmal von den Entwicklungen beim Brexit und der Handelspolitik ab, sei die Weltwirtschaftslage im letzten Monat aber weitestgehend unverändert geblieben: "Der private Konsum und die Aktivität im Dienstleistungssektor nehmen weiter zu und verhelfen dem BIP-Wachstum noch immer zu seiner positiven Entwicklung", sage Pichoud. Die meisten Indikatoren aus der Industrie signalisierten dagegen eine schwache oder abnehmende Sektoraktivität. Diese zeige sich zum Beispiel in den Kernländern der Eurozone, Deutschland und Frankreich, aber auch in der Schweiz und in den skandinavischen Ländern.



In den Schwellenländern scheine sich das Wirtschaftswachstum dagegen stabilisiert zu haben. Eine nennenswerte Ausnahme stelle Hongkong dar, das mit den Auswirkungen der anhaltenden sozialen Unruhen fertig werden müsse.



Seine Risikobereitschaft habe SYZ Asset Management heraufgestuft: "Mit den jüngsten positiven Entwicklungen beim Brexit und Handelskonflikt ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Worst-Case-Szenarios deutlich gesunken", betone Maurice Harari, Senior Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. Aus diesem Grund habe das Anlageteam die Risikobereitschaft um eine Stufe auf eine "leichte Präferenz" erhöht.



Mit Blick auf die Sektoren würden die Experten von SYZ auf Finanzwerte aus den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa setzen. Diese könnten potenzielle Nutznießer einer Verbesserung der Marktstimmung sein.



Für Staatsanleihen in Europa bleibe Italien der bevorzugte Markt. "Die geldpolitische Lockerung der EZB und die nach wie vor positiven relativen Bewertungen stimmen uns zuversichtlich", erläutere Harari. Daneben würden die US-amerikanischen und kanadischen Staatsanleihenmärkte interessant bleiben: Laut Harari würden sie das größte Potenzial zum Schutz des Portfolios vor einem Rezessionsszenario und den FED-Zinssenkungen bieten, die diesem folgen würden. (28.11.2019/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Es wird immer schwieriger, inmitten des politischen Rauschens die wirklich bedeutsamen Entwicklungen herauszufiltern, so die Experten von SYZ Asset Management.Denn: Sowohl die neuen Wendungen beim Brexit als auch die auf Twitter ausgetragenen Handelsdiskussionen zwischen den USA und China seien inzwischen feste Bestandteile des Anlageumfelds.Doch die Schlagzeilen um den Brexit und den Handelsstreit würden an Bedeutung verlieren. "In Anbetracht der näher rückenden Parlamentswahlen ist der Brexit nun im Wesentlichen eine innenpolitische britische Angelegenheit", sage Adrien Pichoud, Chief Economist und Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. Er werde zwar zweifelsohne weiterhin für Aufsehen sorgen und sich auf die langfristigen Wirtschaftsaussichten im Vereinigten Königreich auswirken; eine Gefahr, dass die langjährigen Handelsbeziehungen und Lieferketten zwischen der Insel und dem Festland abrupt unterbrochen würden, gehe davon aber nicht aus. "Die Brexit-Frage stellt jetzt nicht mehr in dem Maße ein potenzielles systemisches Risiko dar wie zuvor. Denn ein No-Deal-Brexit wurde abgewendet und mit der EU wurden ein Abkommen und eine Fristverlängerung ausgehandelt", so der Chefökonom.