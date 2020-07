Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang ging es für die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484,Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) weiter nach oben, so die Analysten derRaiffeisen Bank International AG.angezogen und den Handelstag letztendlich mit einem Plus von 8 % beendet. Noch deutlichersei es für Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol:TSLA) (+10,8 %) - ohne nennenswerten Newsflow - nach oben gegangen.Derweil habe es Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen COVID-19 gegeben.So erwarte BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), das zusammen mit Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) einen Corona-Impfstoff entwickele, bis Ende des Jahres die Zulassungbeantragen zu können. BioNTech sei um 7,2 Prozent gestiegen, Pfizer seien 1,1 Prozentvorgerückt.BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol:BFFAF) habe am Freitag Vorabzahlen zum Q2 präsentiert. Dabei habe unter dem Strich auchwegen Abschreibungen auf die Beteiligung Wintershall Dea infolge des Ölpreisrutsches einVerlust von EUR 878 Mio. verbucht werden müssen. Die Aktie habe knapp 1% gewonnen.Diese Woche komme nun auch in den USA die Berichtssaison ins Rollen. So präsentiere heuteu.a. PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) seineGeschäftszahlen. Morgen würden u.a. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628,Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN:A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und am Donnerstag Bank of America (ISIN:US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Johnson &Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) sowie Netflixfolgen. (13.07.2020/ac/a/m)