Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

83,26 EUR +1,02% (23.08.2021, 16:55)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

83,04 EUR +1,37% (23.08.2021, 16:45)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (23.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche Automobil Holding SE habe seit dem Hoch bei knapp 100 Euro rund 17% verloren. Zu Recht? Charttechnisch rücke die Unterstützung bei 79,75 Euro in den Fokus.Die Ergebnisse der Porsche SE würden maßgeblich von der größten Beteiligung Volkswagen abhängen. Kein Wunder also, dass die Aktie der Porsche Holding in den letzten Tagen deutlich unter Druck gestanden sei. "Seit dem Doppelhoch bei 102 Euro Anfang Juni hat sich ein kurzfristiger Abwärtsmodus gebildet. Die Aktien befinden sich mittlerweile im unteren Drittel dieses Kanals. Die obere Trendlinie läuft nach wie vor nahezu parallel mit der 38-Tage-Linie. Der Chart testet aktuell seine technische Unterstützung bei 79,75 Euro. Die heutige Indikatorenlage spricht dafür, dass der Chart vorerst weiterhin im übergeordneten Abwärtsmodus bleibt. Trotz einer etwaigen Bodenbildung bei rund 80 Euro. Das Volumen ist konstant", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG.Für einen Ausbruch aus dem vorherrschenden kurzfristigen Abwärtstrend seien Notierungen über 90 Euro nötig. Dennoch: Auf dem aktuellen Niveau sei die Porsche SE mit ihren vielen interessanten Beteiligungen durchaus eine Wette wert, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: