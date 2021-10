Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

85,70 EUR -0,90% (20.10.2021, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

86,06 EUR -0,39% (20.10.2021, 10:04)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (20.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Die Porsche Automobil Holding (Porsche SE) habe Veränderungen in ihrem Beteiligungsportfolio vorgenommen. Demnach sei eine Minderheitsbeteiligung an der proteanTecs (Technologie-Plattform zur Überwachung der Zuverlässigkeit von Halbleitern) im Rahmen einer Finanzierungsrunde (Volumen 50 Mio. USD) eingegangen worden. Ferner sei der Verkauf eines 60%-igen Anteils an PTV (bisheriger Anteil: 100%) an die Private-Equity-Gesellschaft Bridgepoint zu nicht genannten Konditionen vereinbart worden. Die Porsche SE habe diesen Schritt mit einer veränderten Investitionsstrategie begründet. Das Beteiligungsportfolio der Porsche SE umfasse nun neun Investments.Entscheidend und dominant für die Porsche SE bleibe dabei aber nach wie vor das Kerninvestment, die Volkswagen (VW) AG (53,3% der Stimmrechte, 31,4% des Aktienkapitals). Die Absatzzahlen (im Sinne von Auslieferungen an die Kunden) des VW-Konzerns für den Monat September (-33% (exkl. TRATON: -34%) y/y) seien im Branchenvergleich (laut LMC: -20% y/y) deutlich unterdurchschnittlich ausgefallen. Für das dritte Quartal 2021 habe der VW-Konzern einen Absatzrückgang von 25% (ohne China: -18%) y/y ausgewiesen. Insgesamt seien die Absatzzahlen (September/Q3) - wohl v.a. bedingt durch die Knappheit an elektronischen Bauteilen - äußerst durchwachsen ausgefallen, was der Autobauer aber bereits im Vorfeld mehrfach signalisiert habe.Der Analyst gehe davon aus, dass hier der Tiefpunkt durchschritten worden sei. Allerdings hätten sich zuletzt die Konjunkturperspektiven für die USA, China und Japan etwas eingetrübt. Die juristischen Risiken für den Porsche SE-Konzern und den VW-Konzern würden vorerst hoch bleiben. Dass VW-CEO Diess den internen Druck hinsichtlich Effizienzsteigerungen hoch halte, begrüße der Analyst. Er habe nach wie vor Vertrauen in Diess und die VW-Strategie "New Auto".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: