XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

89,28 EUR -0,33% (11.08.2021, 12:33)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (11.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Der Ende Juli erhöhte Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 - in Reaktion auf den Bericht für das zweite Quartal 2021 des Kerninvestments Volkswagen (VW) - sei im Rahmen des Q2-Berichts (am 10.08.) wiederholt worden. Die Guidance für die Nettoliquidität (Ende 2021) sei erneut bestätigt worden. Die Porsche SE sei Ende Juli eine achte Beteiligung (Isar Aerospace) eingegangen, die aber aufgrund deren Größenordnung und der überragenden Bedeutung der VW-Beteiligung, auf absehbare Zeit kaum Relevanz habe.Der Analyst sehe die vom Kerninvestment VW verfolgte Strategie "New Auto" (Entwicklung zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen) als zielführend an (Margen-Guidance für 2025 erhöht). Er habe nach wie vor Vertrauen in VW-CEO Diess. Die Rechtsrisiken bei der Porsche SE und dem VW-Konzern würden aber weiterhin hoch bleiben. Die Porsche SE-Vorzugsaktie (DAX-Rangliste von Ende Juli/Anfang August Platz 29) sei ein sehr aussichtsreicher bis "sicherer" Kandidat für die Aufnahme in den DAX40.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Porsche SE-Vorzugsaktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 93,00 Euro. (Analyse vom 11.08.2021)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:89,12 EUR -0,87% (11.08.2021, 12:47)