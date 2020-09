XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

52,32 EUR -1,39% (18.09.2020, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

52,24 EUR -1,84% (18.09.2020, 10:30)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (18.09.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht und hat die bisherige Prognose für das Gesamtjahr zurückgenommen, wie der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche Automobil Holding SE sei in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 mit -329 Mio. Euro (Vj. +2,42 Mrd. Euro) in die roten Zahlen gerutscht. Der Periodenfehlbetrag sei maßgeblich durch das Ergebnis in Höhe von -300 Mio. Euro aus der Beteiligung an der Volkswagen AG geprägt. Das Konzernergebnis nach Steuern des VW-Konzerns habe im ersten Halbjahr 2020 rund -1 Mrd. Euro betragen. Die bisherige Jahresprognose sei mit Vorlage der Halbjahreszahlen Mitte August nun - wenig überraschend – zurückgezogen worden. Auf Jahressicht wolle man aber ein positives Konzernergebnis erzielen.Die Konzern-Nettoliquidität der Porsche SE habe sich zum 30.06.2020 auf 505 Mio. Euro verringert (31.12.2019: 553 Mio. Euro). Die Mittelabflüsse würden dabei insbesondere aus dem Erwerb weiterer VW-Stammaktien resultieren. Damit setze Porsche verstärkt auf einen Turnaround bei der Volkswagen AG.Wohin die Reise mittelfristig gehe, könnte sich bereits in den kommenden Wochen zeigen. VW-Chef Herbert Diess habe den Konzern vollumfänglich auf den Umstieg auf den Elektroantrieb ausgerichtet. Mit dem Elektro-Kompaktwagen ID.3 und dem erste Elektro-SUV ID.4 stünden zwei wichtige Marktstarts von Fahrzeugen bevor, die auf Basis des modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB) entstanden seien. Eine hohe Nachfrage und zufriedene Kunden wären hier sehr wichtig.Die Experten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. glauben an eine positive Entwicklung in der Zukunft und halten weiterhin an ihrem Investment in Porsche fest. (Ausgabe 09/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: