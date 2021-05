Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

86,78 EUR -0,89% (06.05.2021, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

86,72 EUR -1,34% (06.05.2021, 14:59)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (06.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Porsche-Vorzugsaktie (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Der Sportwagenbauer habe seine Profitabilität im ersten Quartal deutlich nach oben getrieben. Zwischen Januar und Ende März habe das Stuttgarter Unternehmen sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte auf 1,25 Mrd. Euro gesteigert, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Konzernmutter VW hervorgehe. Zum Nettoergebnis seien keine Angaben gemacht worden. Die operative Umsatzrendite habe bei 16,2% gelegen und damit über der vom Unternehmen langfristig ausgegebenen Zielmarke von 15%.Die Erlös- und Profitsteigerungen seien u.a. auf ein Absatzplus zurückzuführen: Porsche habe bereits bekanntgegeben, im ersten Quartal rund ein Drittel mehr Autos verkauft zu haben als im Vorjahreszeitraum. Angesichts des starken Verkaufsstarts könne der deutsche Sportwagenbauer darauf hoffen, aufs Jahr gesehen erstmals die Marke von 300.000 verkauften Fahrzeugen zu knacken. Darauf bestehe "eine berechtigte Chance", habe Vorstandschef Oliver Blume bereits Mitte März gesagt.Die Porsche-Vorzugsaktie habe sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Im Windschatten der VW-Aktie sei es rasant nach oben gegangen. Die Porsche-Vorzugsaktie sei ein indirekter Weg, um in Volkswagen zu investieren. Darüber hinaus gebe es ein kleines, spannendes Portfolio an Beteiligungen von 3D-Druck bis hin zur Verkehrs-Telematik. "Der Aktionär" habe zuletzt bei 87,50 Euro ein Abstauberlimit platziert. Dies sei nun erreicht worden. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: