Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (21.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Volkswagen-Großaktionärin Porsche SE wolle ihren Anteilseignern für das vergangene Jahr mehr Dividende auszahlen. Je Vorzugsaktie sollten nach 2,21 Euro für das Jahr 2020 für das vergangene Geschäftsjahr 2,56 Euro ausgeschüttet werden, wie das DAX-Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss mitgeteilt habe.Inhaber von Stammaktien sollten für jeden gehaltenen Schein 2,554 Euro erhalten - das entspreche einer Steigerung um 35 Cent.Insgesamt schütte die Porsche SE damit 783 Millionen Euro an ihre Anteilseigner aus nach 676 Millionen Euro für das Jahr 2020. Den Dividendenvorschlägen müsse noch auf der Hauptversammlung am 13. Mai zugestimmt werden. Hauptgeschäft der Porsche SE sei die Beteiligung am Volkswagen-Konzern mit 53,3 Prozent der Stimmrechte und 31,4 Prozent der Kapitalanteile.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Aktie der Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE von 105 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die Aktien der europäischen Autobauer und -zulieferer schienen für 2022 eine größere Marktkorrektur bereits einzupreisen, so Analyst George Galliers in seiner jüngsten Branchenstudie. Mit seinen gesenkten operativen Ergebnisschätzungen (EBIT) trage er den Geschäftszahlen für das vergangene Jahr, einer geringeren Produktion 2022/23 und den anhaltenden Lieferkettenproblemen Rechnung. Titel wie BMW, Mercedes-Benz und Stellantis erschienen indes selbst auf Basis seines Stress-Szenarios nicht teuer.Die Aktie von Porsche SE habe sich zuletzt wieder deutlich erholen können. Derzeit kämpfe das Papier mit der 38-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde wieder ein erstes positives charttechnisches Signal liefern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: