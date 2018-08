XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

55,42 EUR -2,57% (10.08.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

55,28 EUR -0,43% (13.08.2018, 08:13)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (13.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und erhöht das Kursziel von 86 auf 87 Euro.VW-Beteiligung bestimme das Porsche-Ergebnis: In H1/18 habe die Porsche SE ein Nettoergebnis von 1,9 Mrd. EUR (+2,0%) erzielt. Das Ergebnis sei maßgeblich beeinflusst von der Kernbeteiligung an Volkswagen (30,8% Kapitalanteil) gewesen und habe voll im Rahmen seiner Erwartung gelegen, zumal Volkswagen bereits am 01.08. ein H1-Ergebnis von 6,6 Mrd. EUR (+2,1%) berichtet habe.Zwei Segmente: Seit dem Erwerb der PTV Group in H2/17 unterscheide die Porsche SE zwei Segmente: "PSE" - Porsche SE Holdingbetrieb inkl. at Equity-Beteiligungen (VW, INRIX) sowie vollkonsolidierter Spezialfonds und weitere Beteiligungen. "ITS" - "Intelligent Transport Systems", Entwicklung intelligenter Softwarelösungen für die Transportlogistik, die Verkehrsplanung und das Verkehrsmanagement. In H1/18 habe das Segment PSE 1.920 Mio. EUR erzielt, während das Segment ITS mit -12 Mio. EUR einen kleinen Verlust ausgewiesen habe.Stabile Nettofinanzposition: Per Ende H1/18 habe die Nettoliquidität bei 972 Mio. EUR gelegen und damit leicht über dem Wert Ende Q1/18 (931 Mio. EUR).Biller haben das Kursziel angesichts eines etwas niedrigeren VW-Kursziels bei Porsche angepasst. Mit einem Kursziel von 84 EUR (alt: 87 EUR) bleibe die Porsche-Aktie weiter attraktiv. Wir bestätigen daher unser Rating Kaufen. Neben Prozessrisiken gegen die Porsche SE im Rahmen der angestrebten VW-Übernahme sehe er als Hauptrisiko weitere Schadenersatzforderungen gegen Volkswagen im Rahmen der Abgas-Affäre. (Analyse vom 10.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: