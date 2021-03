Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (24.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Der Geschäftsbericht 2020 (testiert) habe das vorläufige Nachsteuerergebnis bestätigt. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (2,21 (Vj.: 2,21) Euro je Vorzugsaktie) habe der Analysten-Prognose entsprochen. Das Kerninvestment Volkswagen (VW) habe einen erfreulichen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sowie eine erfreuliche Margenambition für 2022 veröffentlicht. Zudem habe VW strategische Entscheidungen (Umstellung bei der Batteriezelle auf Eigenerstellung im Partnerschaftsmodell, Einheitsbatteriezelle, Ausweitung des Plattformmodells auf Hardware, Software, Batterie & Laden sowie Mobilitätsdienste) bekannt gegeben, die teilweise nicht ohne Risiko (z.B. Verpassen von technologischen Trends/Fehlentwicklungen bei der Kernkomponente Batterie) seien.Allerdings überwögen zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Chancen (z.B. höhere Wertschöpfung beim E-Auto, Reduzierung der kritischen Abhängigkeit von Zulieferern) die Risiken deutlich. Der VW-Konzern verfüge über das Potenzial an Skaleneffekten, um sich einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Porsche SE-Vorzugsaktie (ein Monat: +33%) sei zuletzt von den VW-Plänen sowie der Marktenge bei VW-Stammaktien (Streubesitz: unter 10%; VW in den USA nur über ADRs auf VW-Stammaktien handelbar) angetrieben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Porsche SE-Vorzugsaktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 66,00 auf 93,00 Euro angehoben. (Analyse vom 24.03.2021)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:87,14 EUR -0,32% (24.03.2021, 12:16)