Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

92,16 EUR +1,92% (01.04.2021, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

92,24 EUR +1,92% (01.04.2021, 14:11)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (01.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) zu kaufen.In den letzten Tagen hätten mehrere Analysten ihre Kursziele für die Porsche-Aktie nach oben geschraubt. Die UBS zum Beispiel sehe Potenzial bis 120 Euro. Am Donnerstag lege Goldman Sachs noch eine Schippe drauf.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Porsche SE von 83 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Nach der Rally der Volkswagen-Aktien im vergangenen Monat sei die Einstiegsgelegenheit in die Porsche-Papiere nun attraktiv, so Analyst George Galliers in einer Studie. Sie hätten sich in diesem Jahr bislang 25 Prozent schlechter entwickelt als die Volkswagen-Stämme. Noch wichtiger: Der Abschlag auf den Porsche-Substanzwert habe sich auf mehr als 40 Prozent ausgeweitet.Wenige Tage zuvor habe die UBS ihr Kursziel für die Porsche Automobil Holding von 76 auf 120 Euro nach oben geschraubt. Selbst wenn Porsche alle noch ausstehenden Rechtsstreitigkeiten verlieren würde, wären die Aktien noch unterbewertet, so Analyst Patrick Hummel.Die Porsche SE, kurz PSE sei eine reine Finanz-Holding, in der die Erbenfamilien Porsche und Piëch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen verwalten würden. Die Porsche SE habe mit dem Luxusautobauer Porsche wenig zu tun. Vielmehr halte die Holding 53,3 Prozent an der Volkswagen AG. Als Aktionär der Porsche Holding sei man also indirekt von Audi über Skoda bis hin zu Bentley und den Brummi-Herstellern MAN und Scania sowie dem Mitfahrdienst Moia beteiligt.VW wiederum halte 100 Prozent an der Porsche AG, also dem Sportwagenbauer. Wenn man so wolle, sei man also als Aktionär der Porsche Holding dann doch über Umwege am lukrativen Sportwagenhersteller beteiligt.Neben der Beteiligung an VW sollten in Zukunft neue heranwachsen. Bislang sei die Porsche SE unter anderem an Inrix, PTV, Markforged und AEVA Technologies Inc. beteiligt. AEVA Technologies, an der die Porsche SE eine Beteiligung in niedrigen einstelligen Prozentbereich halte, habe am 15. März 2021 ihr Börsendebüt an der New York Stock Exchange gefeiert. Derzeit komme AEVA auf einen Börsenwert von 2,45 Mrd. Dollar. Markforged habe im Februar 2021 einen Börsengang angekündigt, der bis Mitte des Jahres unter Dach und Fach sein solle.Die Porsche SE-Aktie jedenfalls habe sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Im Windschatten der VW-Aktie sei es rasant nach oben gegangen. Die Porsche-Aktie sei ein indirekter Weg, um in Volkswagen zu investieren. Darüber hinaus gebe es ein kleines, spannendes Portfolio an Beteiligungen von 3D-Druck bis hin zur Verkehrs-Telematik.Jochen Kauper von "Der Aktionär" empfiehlt die Porsche-Vorzugsaktie zu kaufen. (Analyse vom 01.04.2021)