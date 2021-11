Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

86,50 EUR -1,23% (09.11.2021, 14:42)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

86,56 EUR -0,85% (09.11.2021, 14:31)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.(09.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF), senkt aber das Kursziel von 105 auf 100 Euro.Sei die Porsche-Vorzugsaktie erst im März in den MDAX aufgestiegen, habe sie bereits im September im Rahmen der Erweiterung des DAX auf 40 Werte den Sprung in den DAX geschafft, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während der Volkswagen-Konzern Ende Oktober eine Gewinnwarnung ausgegeben habe, habe die stark von Volkswagen abhängige Porsche SE ihren bisherigen Ausblick bestätigt. Allerdings beinhalte dieser auch breite Spannen. Die Ergebnisgrößen hätten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Sowohl aus der Ära Wiedeking als auch aus dem Volkswagen-Diesel-Skandal würden noch Risiken auf der Porsche SE lasten, die sich in Summe auf Milliarden-Beträge belaufen würden, auch wenn der Großteil der Skandal-Kosten bereits beglichen sein dürfte.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Porsche-Vorzugsaktie und reduziert das Kursziel von 105 auf 100 Euro. (Analyse vom 09.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Porsche-Vozugsaktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Porsche SE": Keine vorhanden.