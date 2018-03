Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

64,40 EUR -0,23% (28.03.2018, 13:37)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (28.03.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und erhöht das Kursziel von 70 auf 75 Euro.Das Jahr 1 nach Ferdinand Piëch habe begonnen, die Familien Piëch und Porsche hätten den Großteil seiner Porsche-Stammaktien übernommen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Ergebnis der Porsche SE werde im Wesentlichen von der Beteiligung an der Volkswagen AG bestimmt, wenngleich die Finanzholding noch kleinere Investments entlang der automobilen Wertschöpfungskette tätige. Sowohl bei Volkswagen (Diesel-Skandal) als auch bei Porsche (Wiedeking-Ära) gebe es noch Prozessrisiken im Milliarden-Bereich.Infolge der operativen Stärke des Volkswagen-Konzerns bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Porsche-Vorzugsaktie und hebt das Kursziel von 70 auf 75 Euro an. (Analyse vom 28.03.2018)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:64,38 EUR -1,38% (28.03.2018, 13:25)