Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

87,78 EUR 0,00% (03.05.2021, 11:12)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

87,86 EUR +0,32% (03.05.2021, 10:58)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (03.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Porsche-Vorzugsaktie (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Porsche-Aktie sei im Zuge der Korrektur der Automobil-Werte in den letzten Tagen deutlich zurückgekommen. Dennoch biete das Papier nach wie vor mehr Chancen als Risiken. Die HSBC halte Kurse von 100 Euro für realistisch.Die britische Investmentbank HSBC habe das Kursziel für die Aktie der Porsche SE von 77 auf 100 Euro angehoben. Die Kursentwicklung bei Porsche hänge weiterhin stark von jener der VW-Stämme (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKAF) ab, so Henning Cosman in seiner neuesten Studie.Zur Erinnerung: Die Porsche SE, kurz PSE sei eine reine Finanz-Holding, in der die Erbenfamilien Porsche und Piëch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen verwalten würden. Die Porsche SE habe mit dem Luxusautobauer Porsche wenig zu tun. Vielmehr halte die Holding 53,3 Prozent an der Volkswagen AG. Als Aktionär der Porsche Holding sei man also indirekt von Audi über Skoda bis hin zu Bentley und den Brummi-Herstellern MAN und Scania sowie dem Mitfahrdienst Moia beteiligt.VW wiederum halte 100 Prozent an der Porsche AG, also dem Sportwagenbauer. Die Manager der Porsche Holding hätten aber weitaus mehr zu bieten, als die 53,3 Prozent an Volkswagen.Die Porsche-Aktie sei ein indirekter Weg, um in Volkswagen zu investieren. Darüber hinaus gebe es ein kleines, spannendes Portfolio an Beteiligungen von 3D-Druck bis hin zur Verkehrs-Telematik. Porsche habe genügend Cash, um in Zukunft weitere Beteiligungen an interessanten Firmen einzusammeln.Im Windschatten der VW-Aktie sei es für das Papier der Porsche SE zuletzt rasant nach oben gegangen. Die Chipknappheit habe jedoch bei den Auto-Aktien zuletzt für ein Ende der Party-Stimmung gesorgt. Anleger würden versuchen, bei der Porsche SE-Aktie mit einem Kauflimit bei 87,50 Euro zu Zug zu kommen. Das Kursziel für die Porsche-Aktie wird bei 130 Euro gesehen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link