Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

76,50 EUR +2,34% (12.01.2018, 22:25)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (14.01.2018/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) die Lupe.Die Finanzholding haltet an der Volkswagen AG 52,2% der Stimmrechte, mache 30,8% der Aktien. Bei einer aktuellen Börsenbewertung des Wolfsburger Autokonzerns entspreche das rund 26 Mrd. Euro. Hinzu kämen die einzelnen kleinen Beteiligungen an Inrix, Markforged und der PTV Group. Plus liquide Mittel i.H.v. 961 Mrd. Euro. Eine Bewertung von 30 Mrd. plus X für die Porsche-Vorzugsaktie wäre also durchaus gerechtfertigt. Mache pro Aktie 99 Euro.Die Porsche-Vorzugsaktie jedenfalls habe sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Im Windschatten der VW-Aktie sei es stark nach oben gegangen .Vom Tief bei 47,65 Euro habe das Papier 50% auf rund 70 Euro gutgemacht.Wer in Porsche investiere, setze auf eine gute Entwicklung von VW. Hinzukomme die spannende Beteiligungsstrategie. Etwas mehr Transparenz vom Porsche-Management wünschenswert, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01. 2018)XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:76,52 EUR +2,52% (12.01.2018, 17:36)