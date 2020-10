Bonn (www.aktiencheck.de) - Polen verzeichnete in diesem Jahr einen kontinuierlichen Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses, so die Analysten von Postbank Research.



Hochgerechnet auf das Jahr habe er zwischen Mai und Juli 2,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen, das sei der höchste Wert seit 1976. Die Bilanz im Warenhandel sei in diesem Zeitraum um 3,8 Milliarden Euro gestiegen, deutlich stärker als in anderen mittelosteuropäischen Staaten. Die Verbesserung resultiere dabei vor allem aus einer relativ starken Entwicklung der Exporte. Polen habe von Mai bis Juli rund sieben Prozent mehr Maschinen und elektronische Ausrüstungen exportiert als im Vorjahr, bei Nahrungsmitteln habe der Zuwachs 18 Prozent betragen.



Auch die polnische Automobilindustrie habe sich zuletzt besser schlagen können als die in anderen mittelosteuropäischen Nachbarländern. Für die langfristige Entwicklung der Leistungsbilanz dürfte aber die Verschiebung der polnischen Exporte in Richtung Dienstleistungen viel entscheidender sein. Seit der globalen Finanzkrise habe sich der Überschuss im Dienstleistungshandel kontinuierlich erhöht, auch weil sich Polen erfolgreich als weltweiter Handelspartner im Bereich IT und Business-Services sowie Verkehr und Logistik habe positionieren können. Infolge der Coronavirus-Pandemie könnten diese Sektoren in den kommenden Jahren weiter stark zulegen, was die polnische Leistungsbilanz und den Złoty auf lange Sicht stützen sollte. (05.10.2020/ac/a/m)



