Aktienmärkte weiterhin attraktiv bewertet



Durch die jüngste Unsicherheit seien die Renditen internationaler Staatsanleihen auf Mehrjahrestiefs gesunken. Die 10-jährige deutsche Staatsanleihe rentiere mit -0,20% p.a. auf einem Rekordtief. Ein idealer Zeitpunkt für kreditfinanzierte Investitionen seitens des Staates sollte man meinen. Seitens der US-Notenbank würden inzwischen sogar schon wieder Zinssenkungen erwartet und eingepreist. Weltweit würden die Notenbanken dabei bleiben, die Märkte zu unterstützen und mit enormer Liquidität zu versorgen.



Im Aktienbereich seien wegen der Entwicklung auch etliche deutsche Konzerne abgestraft worden. So hätten - um nur einige zu nennen - Daimler, Continental, Lufthansa, BASF im Mai um etwa ein Fünftel nachgegeben, Infineon gar um ca. 30%. Und dies, obwohl die Unternehmen teils sehr ordentliche Gewinne erwirtschaften und sich die jüngsten wirtschaftlichen Daten und Ausblicke durchwegs positiv lesen würden.



Ausblick



Es treffe also weiterhin eine enorme Liquidität auf extrem niedrige Zinsniveaus und fair bewertete Aktienmärkte. Europäische Standardwerte seien in den letzten 4 Jahren kaum gestiegen und würden aktuell deutlich unterhalb des langfristigen Mittels bewertet.



Vorsicht würden die Experten von Robert Beer Investment jedoch bei hoch bewerteten amerikanischen Technologieaktien walten lassen. Hier würden sich negative Entwicklungen nach IPOs (Uber, Lyft) aber auch bei etablierten Unternehmen häufen, wie z.B. Liquiditätssorgen bei Tesla oder Kartell- und Aufsichtsermittlungen bei Facebook, Amazon.com und Google.



Insgesamt würden die Experten von Robert Beer Investment bei ihrer Einschätzung bleiben und das weitere Jahr 2019 und darüber hinaus besonders für europäische Aktien positiv sehen. Ebenso würden sie glauben, dass Rücksetzer und gedrückte Kurse, bei entsprechend langem Anlagehorizont, immer eine gute Einstiegsgelegenheit seien. (05.06.2019/ac/a/m)





