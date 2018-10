Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die internationale Konfrontationspolitik bestimmt weiterhin die globalen Kapitalmärkte, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Zwar habe die Einigung auf eine Neuauflage des Handelsabkommens NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko für eine gewisse Erleichterung gesorgt, nun belaste die Situation in Italien dafür umso mehr die innereuropäische Stimmungslage. Die dortige Regierung setze auf EU-Konfrontation und habe zuletzt wiederholt mit dem Euro-Austritt kokettiert. Auch aus der "Brexit-Ecke" kämen keine neuen Nachrichten. Entspannung sehe anders aus. Somit sei die derzeitige Stimmungseintrübung an den europäischen Finanzmärkten leicht zu erklären. Allein in der letzten Woche habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 1,1 Prozent abgegeben und bei Börsenschluss bei 12.111 Punkten gelegen. (09.10.2018/ac/a/m)