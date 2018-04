Wien (www.aktiencheck.de) - Die Politik bleibt weiterhin der dominierende Einflussfaktor an den globalen Aktienmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die unsichere Lage in Syrien, die amerikanisch-chinesische Entspannung und die niedrige Fördermengenvorgabe von Saudi-Arabien hätten den Ölpreis im Tagesverlauf nach oben getrieben, während der Goldpreis ebenfalls leicht von der politischen Lage habe profitieren können.Die asiatischen Märkte seien gemischt in den heutigen Handelstag (Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) -0,40%, Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) +0,75%) gestartet. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen leicht negativen Handelsstart hindeuten. (11.04.2018/ac/a/m)