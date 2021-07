Bis die Schweden in die Dimensionen des E-Auto-Pioniers vorstoßen würden, werde es aber noch eine Zeit dauern. Das Management habe das Ziel ausgerufen, in den nächsten zwei bis drei Jahren jährlich 50.000 Polestar 2-Modelle verkaufen zu wollen. Tesla habe alleine im Mai 2021 fast 31.000 Model 3 losgeschlagen.



Im Juni habe die Volvo-Tochter angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit der Produktion des Elektor-SUV Polestar 3 zu beginnen.



Die Fusion mit Gores Guggenheim sei bislang noch nicht in trockenen Tüchern und könne am Ende auch komplett abgesagt werden. "Der Aktionär" bleibt dran, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 09.07.2021)



Polestar ist ein Joint-Venture der Automobilhersteller Volvo Car Corporation und Geely. Unter dem Namen Polestar Engineered fungiert es als markeninterner Tuner und wird darüber hinaus seit 2017 auch als Eigenmarke für Hybrid- und Elektroautos etabliert.



