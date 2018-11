London (www.aktiencheck.de) - Am kommenden Sonntag, den 11. November 2018, jährt sich zum hundertsten Mal die Gründung des unabhängigen polnischen Staates, so die Experten von Investec Asset Management."Polens Wirtschaft wächst schnell, und das ohne erkennbare makroökonomische Ungleichgewichte. Das Land trägt die Früchte einer glaubwürdigen und umsichtigen Geld- und Finanzpolitik. Die BIP-Wachstumsrate im zweiten Quartal 18 erreichte 5,1% gegenüber dem Vorjahr, getragen von einem Anstieg des privaten Konsums und einem erfreulichen Anstieg der Nettoexporte. Die Haushaltsentwicklung hat auch im Jubiläumsjahr 2018 die Markterwartungen übertroffen, angeführt von starkem Umsatzwachstum und umsichtigen öffentlichen Ausgaben. Auf der Außenseite ist die Leistungsbilanz ausgeglichen, und die Exporte wachsen schnell, vor allem im Dienstleistungssektor; ein Beweis für die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit des gut ausgebildeten, lokalen Humankapitals. So konnten schon Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Polen hat sich im Jahr 100 nach seiner Unabhängigkeit als Wirtschaftsstandort etabliert.""Der Streit zwischen der polnischen Regierung und der Europäischen Kommission über das Justizsystem schadet allerdings dem Ruf Polens als "sicherer Hafen". Der Streit um die Einführung einer vermutlich politisch motivierten Altersgrenze beim Obersten Gerichtshof könnte politische Risiken bergen, zumal die polnische Bevölkerung die EU mehrheitlich unterstützt." (06.11.2018/ac/a/m)