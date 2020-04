Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie macht sich auch in den mittelosteuropäischen Staaten immer mehr am Arbeitsmarkt bemerkbar, berichten die Analysten von Postbank Research.



In Polen habe sich die Beschäftigungsdynamik zuletzt deutlich verlangsamt. Im März seien im Unternehmenssektor nur noch 0,3 Prozent mehr Erwerbspersonen tätig gewesen als im Vorjahr. Erwartet worden sei ein Zuwachs von 0,8 Prozent. Vor Ausbruch der Corona-Krise hätten die Vorjahreszuwächse noch bei über einem Prozent, 2019 sogar bei mehr als 2,5 Prozent gelegen. In der Folge würden auch die Lohnzuwächse abnehmen. Nach einem Plus von 7,7 Prozent im Februar sei die Vorjahresrate im März auf 6,3 Prozent zurückgegangen. Damit stelle sich die Arbeitsmarktsituation in Polen allerdings immer noch relativ solide dar, zumal andere europäische Länder inzwischen deutliche Beschäftigungsrückgänge und einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen hätten.



Polen werde sich wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung von der rezessiven Entwicklung in anderen EU-Staaten aber nicht entkoppeln können. In den kommenden Monaten sei daher mit einer starken Verschlechterung der Arbeitsmarktdaten zu rechnen. Die Deutsche Bank gehe davon aus, dass die polnische Notenbank ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf dann 0,25 Prozent absenken werde. Dies sollte einer moderaten Erholung des Zloty zum Euro aber nicht im Wege stehen. (21.04.2020/ac/a/m)





