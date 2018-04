Linz (www.aktiencheck.de) - In Polen boomt die Wirtschaft - dies zeigen jüngste Kennzahlen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotz der guten Daten bleibe Vorsicht geboten. Das Wachstumstempo des vergangenen Jahres könne nicht gehalten werden. Inflationsdruck und somit Zinserhöhungserwartungen könnten weiter ausbleiben und für Enttäuschungspotenzial beim Kurs sorgen. Ein nachhaltiger Rückgang des EUR/PLN -Kurses werde daher nicht erwartet. (04.04.2018/ac/a/m)