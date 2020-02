Insbesondere die aktuelle Konfrontation um die Justizreform könne zu Proteststimmen für oppositionelle Kandidaten führen. Die expansive Fiskalpolitik und der starke Arbeitsmarkt würden in Kombination mit international wirkenden Faktoren wie dem Anstieg der Lebensmittelpreise (ins. Fleisch wegen der Schweinepest) für einen deutlichen Inflationsanstieg sorgen. Bereits im Dezember habe die Inflationsrate mit 3,4% an der oberen Grenze des Zentralbankzielbandes (2,5%+/-1 Pp.) gekratzt und im Januar dürften Strompreisanstiege für zusätzliche Teuerung sorgen.



Zudem habe die PiS-Regierung den nationalen Mindestlohn per Anfang 2020 um satte 15% erhöht, was für zusätzliche Preisanstiege im Dienstleistungssektor herbeiführen könne. Derzeit gehe die Zentralbank (und die Analysten) davon aus, dass sich die Inflation in der zweiten Jahreshälfte normalisiere und nehme insbesondere angesichts der Wachstumsverlangsamung eine abwartende Haltung ein. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Währungshüter den Inflationsanstieg als temporär ansehen und den Leitzins weiterhin unverändert bei 1,5% belassen würden.



Polen dürfte sich angesichts der starken Inlandsdynamik und der expansiven Impulse der Fiskalpolitik widerstandsfähig gegenüber der Abkühlung der Euroland-Konjunktur zeigen. Ab 2021, mit dem nächsten EU-Haushaltszyklus, dürfte Polen nach den bisherigen Vorschlägen mit geringeren EU-Mitteln zu rechnen haben, insbesondere wenn diese an die Regeln der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden sollten. Dies könnte die Investitionsdynamik verlangsamen. Die Beziehungen zur EU dürften in der zweiten PiS-Amtszeit angespannt bleiben.



Dank der starken Konjunkturentwicklung und der verbesserten Steueradministration sei der negative Effekt der Sozialprogramme der PiS-Regierung auf die Staatsverschuldung ausgeblieben. In diesem Jahr strebe die Regierung gar eine "schwarze Null" an. Diese solle allerdings vorwiegend durch einmalige Maßnahmen sowie optimistische Annahmen zur Entwicklung auf der Einnahmenseite erreicht werden - weshalb die Analysten hier eine Zielverfehlung erwarten würden.



Durch die Ausweitung der Ausgaben für das Sozialsystem sowie Renten und Gehälter würden die fiskalischen Belastungen mittelfristig steigen. Die öffentliche Verschuldung sei in den letzten Jahren allerdings zurückgegangen und das Leistungsbilanzdefizit sei moderat. Polens Bonität werde seitens der Ratingagenturen im unteren A-Bereich gesehen. Das politische Risiko durch die Konfrontation mit der EU belaste die Bonitätseinschätzung. (Ausgabe vom 07.02.2020) (12.02.2020/ac/a/m)





Der Streit um die polnische Justizreform dauert an, so die Analysten der DekaBank.Trotz heftiger Proteste der EU habe Polens Präsident Duda das umstrittene Gesetz zur Disziplinierung von Richtern am 4. Februar unterzeichnet. Es sehe vor, dass Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssten, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen würden. Auch dürften sie sich nicht politisch betätigen. Die Regierungspartei PiS gebe an, mit der Reform gegen Korruption vorgehen zu wollen. Kritiker würden durch die Neuregelung aber die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr sehen. Polen dürfte damit eine neue Klage beim Europäischen Gerichtshof ins Haus stehen.Der Weg, den die PiS mit der Einschränkung der Judikative eingeschlagen habe, sei nicht nur aus Sicht der demokratischen Grundrechte problematisch. Je problematischer die Unabhängigkeit der Gerichte in Polen gesehen werde, desto weniger würden die Urteile der polnischen Gerichte innerhalb der EU anerkannt, was die Rechtssicherheit für Unternehmen gefährde. Im Frühjahr stünden in Polen Präsidentschaftswahlen an. Nachdem bei den Parlamentswahlen im Herbst 2020 die Opposition Erfolge in großen Städten errungen habe, sei die Präsidentschaftswahl im Herbst keine ausgemachte Sache für Präsident Duda, der zur Wiederwahl stehe.