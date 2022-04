Bild: Pixabay

Monetäre Kompetenz – von und für Frauen

Finanz-Know-how für junge Anleger

Deshalb haben es sich die Berater von tecis zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Podcast "tecis – Finanzberatung deiner Generation" diese Wissenslücken mit ihren Wortbeiträgen zu schließen. Typische Themen sind dann auch "Zukunft? Hab‘ ich Aktien drin", oder "Mein Geld? Geht arbeiten". Hier erfahren Millennials und die Generation Z alles über Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Zinseszins.



Geldfragen einfach geklärt

Die Macher der Website Finanztip.de haben es sich zum Ziel gesetzt, auch komplizierte finanzielle Sachverhalte für alle leicht verständlich aufzubereiten. Der Podcast der Seite führt dieses Credo konsequent fort.



Die Moderatoren widmen sich dabei einer großen Bandbreite von Inhalten: die private Altersvorsorge gehört ebenso dazu wie ETF-Sparpläne, der Erwerb von Immobilien oder das effiziente Führen des eigenen finanziellen Privathaushalts.



Typische Episoden-Themen sind zum Beispiel "Altersvorsorge für Paare", "Nachhaltige Geldanlagen" oder, brandaktuell: "Krieg: Alles anders bei Aktien und Co.?"



Alles Wichtige über Bitcoins

Für die einen sind Kryptowährungen eine hochvolatile Investition mit hohem Risiko, für andere ein spannendes Spekulationsobjekt. Wer sich trotz oder wegen dieser Kontroverse insbesondere über Bitcoins informieren möchte, ist beim Podcast "Bitcoins verstehen" richtig.



Die Hörbeiträge dieses Podcasts wenden sich sowohl an interessierte Einsteiger als auch an solche, die bereits in Bitcoins investiert haben. Dabei geht es in erster Linie darum, die Funktionsweise dieser Kryptowährung zu erklären und auf das Potenzial hinzuweisen, dass in Bitcoins steckt.



In den mittlerweile mehr als 90 Folgen dreht sich deshalb alles um Bitcoin-Mining, den Kauf und Verkauf der E-Währung oder die technischen Grundlagen, die jeder Interessierte kennen sollte.



Häufig kommen in dem Podcast auch Fachleute des Genres in Interviews zu Wort. Themen sind unter anderem "Gefahren und Risiken für den Bitcoin", "Bitcoin und der Stromverbrauch" oder "Bitcoin und Netzwerkeffekte". (29.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Niedrige Zinsen, ein bröckelndes Rentensystem, dazu die Auswirkungen von Corona und Krieg auf die Finanzmärkte: Private Altersvorsorge und Vermögensbildung gestalten sich in diesen Zeiten immer schwieriger, und guter Rat tut oft not.Dabei braucht es nur eine App für Smartphone oder Tablet – und schon können sich Interessierte im Netz jede Menge Podcasts mit viel Input zum Thema anhören. Hier ein paar Beispiele.Schwungmasse – so lautet der Podcast der Website finanz-heldinnen.de , einer Initiative von Mitarbeiterinnen der Commerzbank. Ziel der Initiatorinnen ist es, Frauen für Finanzen zu begeistern und mit passendem Wissen zu begleiten.Auch die Finanzdienstleister haben längst Podcasts als Format für sich entdeckt. So die tecis Finanzdienstleistungen AG, die besonders junge Verbraucher als Zielgruppe im Auge hat. Und das hat seinen Grund: Die Finanzexperten von tecis haben erkannt, dass es um die Vermittlung von Finanzwissen an den deutschen Schulen eher schlecht bestellt ist . Von diesem Wissensmangel ist ausgerechnet die Generation betroffen, die mehr als jede andere privat vorsorgen muss, um im Alter ihren Lebensstandard zu halten.