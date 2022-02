Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (18.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power stelle sich mit der Übernahme von Joule Processing breiter auf und gehe eine Kooperationsvereinbarung mit einem Technologiezentrum von Atlas Copco und dem Wärmetauscher-Experten Fives ein. Zusammen sollten Wasserstoffverflüssigungsanlagen entwickelt werden.Im letzten Monat habe Plug Power sich bereits Joule Processing für zunächst 30 Millionen Dollar unter den Nagel gerissen. Weitere 130 Millionen Dollar könnten in Form von Gewinnbeteiligungen folgen. Plug Power rechne mit der Einsparung von Investitionskosten von etwa 200 Millionen Dollar in den kommenden vier Jahren aufgrund der Akquisition.Die bewährte kryogene Prozesstechnologie, die Joule für die Gasverarbeitungsindustrie entwickelt habe, sei direkt auf die Wasserstoffverflüssigung anwendbar und habe das Potenzial, die Kosten für verflüssigten Wasserstoff um 25 Prozent zu senken, so Plug Power im Rahmen einer Pressemitteilung.Der Deal mit dem Turboexpander-Technologiezentrum von Atlas Copco und dem Unternehmen Fives folge auf den Übernahme-Deal. Mit Wasserstoffverflüssigungsanlagen wolle Plug Power das Geschäft ausbauen. Verflüssigter Wasserstoff sei leichter zu transportieren, was laut Plug Power zu Kosteneinsparungen und einer breiteren Verteilung führen könne.Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: