Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,73 EUR +0,22% (10.12.2019, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,727 EUR +0,41% (10.12.2019, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,00 USD -4,76% (09.12.2019, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (10.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wasserstoff-Hot-Stocks würden aktuell ihre starken Kursgewinne konsolidieren. Doch die übergeordneten Chart-Trends seien intakt und die Wachstumsstories weiter stimmig. Ein Beispiel seien die Bemühungen des Rohstoff-Riesen Anglo American, Mega-Mining-Trucks auf Wasserstoff-Betankung umzustellen. Ein großer Markt: Weltweit seien derzeit rund 110.000 im Einsatz, die eines Tages alle ohne Diesel betrieben werden könnten.Nun werde in einem ersten Projekt getestet, ob sich die Brennstoffzelle im Alltag so gut bewahre wie etwa bei Gabelstaplern oder Fabrik-Mini-Trucks. Nachdem bereits Ballard Power einen Auftrag für vier Brennstoffzellen-Module erhalten habe, habe Nel nachgelegt. Denn es werde grüner Wasserstoff zum Antrieb benötigt: Der Elektrolyseur habe einen Auftragswert von vier Millionen Dollar. Und Nel habe bereits signalisiert, dass hier viele Folgeaufträge denkbar seien. Plug Power habe in diesem Zuge einen Auftrag für ein Wasserstoff-Betanksystem bekommen.Um auf dieses Wachstum vorbereitet zu sein, sichere sich Plug Power nun frisches Kapital in Höhe von 100 Millionen Dollar über eine 15-Prozent-Kapitalerhöhung bei 2,75 Dollar je Aktie.Hinweis: PowerCell (+270%) sei eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR Hot Stock Report. Plug Power und Ballard Power befänden sich im Depot 2030, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: