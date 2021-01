Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

52,46 EUR -1,26% (28.01.2021, 19:15)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

52,70 EUR -6,56% (28.01.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

63,63 USD -1,23% (28.01.2021, 19:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die unerwartete Kapitalerhöhung bei Plug Power habe der jüngsten Aufwärtsbewegung einen herben Dämpfer verpasst. So hätten die Papiere des Brennstoffzellenherstellers zuletzt den Rückwärtsgang eingelegt. Bereits am Donnerstag könne Plug Power jedoch wieder etwas Boden gut machen und sende damit ein starkes Zeichen.Die Art und Weise, wie Plug Power frisches Geld über die Börse eingesammelt habe, dürfte einigen bitter aufgestoßen sein. Es sehe so aus, als habe das Unternehmen zunächst die eigenen Ziele erhöht, um Investoren anzulocken und anschließend neue Aktien zu einem höheren Preis platzieren zu können. Dass die Offerte im Anschluss nochmals erhöht worden sei, sei letztlich natürlich ein gefundenes Fressen für Skeptiker und Shortseller.So überrasche es nicht, dass derzeit wieder vermehrt Stimmen laut würden, die das Scheitern des Unternehmens prophezeien würden. Doch auch wenn die Vorgehensweise von Plug Power etwas suboptimal sein möge, habe die Tat dennoch ihre guten Seiten: So dürfte das Unternehmen dank der Kapitalerhöhung erst einmal über genügend Geld zur Finanzierung zahlreicher Projekte in den USA und Europa verfügen.Wasserstoff sei weiter en vogue. Als einer der Markführer könne Plug Power davon ganz klar profitieren. Trotzdem sei die Bewertung weiter enorm hoch. Bereits Investierte würden die Gewinne laufen lassen. Ein Stopp bei 40 Euro sichert nach unten ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: