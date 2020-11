Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,868 EUR +4,98% (02.11.2020, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,998 USD +7,13% (02.11.2020, 16:46)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe die Plug Power-Aktie deutliche Kursverluste verzeichnet. Mittlerweile sei das Papier des Brennstoffzellenherstellers wieder auf dem Ausbruchsniveau der vorangegangenen Kursrally angekommen. Aus charttechnischer Sicht könnte sich das bisherige Muster nun ein weiteres Mal wiederholen.Durch die starken Kursverluste in den zurückliegenden Handelstagen habe die Plug Power-Aktie kurzzeitig wieder das Ausgangsniveau bei 14,30 USD erreicht. Von dort aus sei sie zum Gegenangriff übergegangen und in der Spitze bis auf 15,07 USD gestiegen. Gelinget es der Aktie, sich über der 15-USD-Marke zu etablieren, könnte es zu einer Trendwende kommen. Nach unten sichere derzeit die Horizontale bei 14,30 USD sowie die 50-Tage-Linie bei 14,12 USD ab."Der Aktionär" bleibe für Plug Power langfristig positiv gestimmt. Bereits investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Neueinsteiger sollten hingegen eine Stabilisierung abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:12,952 EUR +7,33% (02.11.2020, 16:59)