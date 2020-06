Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

6,50 EUR +1,14% (26.06.2020, 09:39)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,35 USD -2,91% (25.06.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) charttechnisch unter die Lupe.Gerade noch rechtzeitig hätten sie zuletzt auf den charttechnischen Signalgeber für die Plug Power-Aktie in Form eines Spurts über die letzten beiden Verlaufshochs bei 5,97/6,05 USD bzw. über das Hoch vom Sommer 2014 bei 6,47 USD hingewiesen. Mittlerweile sei dem Titel der Sprung über die angeführten Hürden gelungen, was mit dem Erreichen eines neuen Mehrjahreshochs (7,81 USD) einhergehe. Dank dieser Weichenstellung erfahre das übergeordnete Bodenbildungsszenario der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt eine weitere Bestätigung. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung der letzten Monate damit als "V-Formation" interpretiert werden.Rückenwind komme unverändert von Seiten des MACD und der Relativen Stärke nach Levy, die jeweils einen dynamischen Aufwärtstrend signalisieren würden. Aus der "Tiefe" des zwischenzeitlichen Einschnitts vom Frühjahr ergebe sich ein Anschlusspotenzial von rund 3,50 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 9,50 USD. Trotz des sehr guten Timings beim Einstieg sollten Anleger das Money Management nicht vernachlässigen. Um der Gefahr eines Fehlausbruchs entgegenzutreten, könnten Anleger deshalb den Stopp für bestehende Positionen, wie auch für Neuengagements, auf das Niveau des Hochs vom August 2014 bei 6,47 USD anheben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:6,45 EUR -1,33% (26.06.2020, 09:56)