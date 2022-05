Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,40 EUR -0,44% (16.05.2022, 16:37)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,62 EUR +0,90% (16.05.2022, 16:22)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,365 USD +2,23% (16.05.2022, 16:25)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (16.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe in der vergangenen Woche enttäuschende Quartalszahlen präsentiert. Trotzdem halte das Gros der Analysten den Papieren des Wasserstoff-Spezialisten weiter die Treue und rate zum Kauf der Plug Power-Aktie. Aus diesem Grund sollten Anleger bei den aktuellen Kurszielen jedoch skeptisch werden.Derzeit würden 21 von insgesamt 26 von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten zum Kauf der Plug Power-Aktie raten. Für die restlichen fünf Experten seien die Papiere hingegen nur eine Halteposition. Verkaufen würde jedoch keiner der Analysten die Papiere auf dem aktuellen Kursniveau.Kein Wunder: Mit einem durchschnittlichen Zielkurs auf Sicht der nächsten zwölf Monate von 36,30 Dollar sähen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von rund 140 Prozent gegenüber dem Freitagsschlusskurs von 15,03 Dollar. Grund für das hohe Aufwärtspotenzial seien dabei allerdings weniger rosige Zukunftsaussichten, sondern eher die Tatsache, dass die Plug Power-Aktie im bisherigen Jahresverlauf mit einem Minus von rund 43 Prozent ordentlich unter die Räder gekommen sei und die Analysten offensichtlich an eine Erholungsrally glauben würden.Selbst wenn die Plug Power-Aktie den Zielkurs binnen der nächsten zwölf Monate erreiche, finde sich der Kurs gerade einmal auf dem Niveau vom Dezember 2021 wieder. Zudem sei es höchst zweifelhaft, dass die Plug Power-Aktie im aktuell wegen der Zinserhöhung in den USA ungünstigen Umfeld für Wachstumswerte eine derartige Outperformance hinlegen werde. Stattdessen spreche das Chartbild aus Sicht des "Aktionär" derzeit eher für weiter fallende Kurse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: