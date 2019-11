Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des -Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe zuletzt ein frisches Kaufsignal generiert. Diese "Klima-Aktie" gefalle Söllner ohnehin besonders gut. Plug Power sei eine der wenigen Aktien aus dem Brennstoffzellen-Sektor, deren Bewertung noch nachvollziehbar sei. Viele Analysten seien der Meinung, dass das US-Unternehmen schon in Q4 sehr nahe am Break-even liegen werde. Sollten sich die Unternehmensprognosen für die kommenden Jahre bewahrheiten, dann sei eine Verdreifachung des Börsenwertes möglich, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.11.2019)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:2,836 Euro +6,94% (12.11.2019, 19:05)