Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

59,84 EUR +10,57% (26.01.2021, 17:38)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

58,85 EUR +7,84% (26.01.2021, 17:23)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

71,71 USD +9,11% (26.01.2021, 17:24)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe heute eine starke Umsatzprognose für das laufende Jahr ausgegeben und auch die langfristigen Ziele nachgeschärft. An der Börse komme die Nachricht gut an, im frühen US-Handel liege die Plug Power-Aktie deutlich im Plus. Die noch recht junge Aufwärtsbewegung dürfte sich daher fortsetzen.Gleich vorab: Nein, Plug Power habe heute keine Quartalszahlen vorgelegt, wie fälschlicherweise berichtet. Wann die Q4-Zahlen veröffentlicht würden, stehe noch nicht offiziell fest.Stattdessen habe der Brennstoffzellenhersteller seine Umsatzprognosen angehoben. Mittels einer Telefonkonferenz habe das US-Unternehmen verkündet nun für 2021 mit Erlösen von 475 Millionen Dollar zu rechnen. Zuvor habe das 2021er Ziel bei 450 Millionen Dollar gelegen. Darüber hinaus habe Plug Power das 2024er Umsatzziel um mehr als 40 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar angehoben.Dank der guten Nachrichten lege die Plug Power-Aktie am Dienstag zeitweise um 7,3 Prozent auf 70,54 Dollar zu. Gelinge es, diese Kursgewinne zu halten, rücke das 52-Wochen-Hoch bei 73,90 Dollar in greifbare Nähe. Werde dieses nachhaltig überwunden, sei ein Angriff auf das 2005er April-Hoch bei 82,00 Dollar möglich.Bereits Investierte lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger können den heutigen Ausbruch zum Einstieg nutzen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. Ein Stoppkurs bei 40 Euro (rund 48,56 Dollar) sichere nach unten ab. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link