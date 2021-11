Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

39,225 EUR +2,91% (23.11.2021, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

38,21 EUR -1,44% (23.11.2021, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

42,78 USD -0,07% (23.11.2021, 15:32)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (23.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause eingelegt: Zum Handelsschluss habe ein Minus von rund vier Prozent zu Buche gestanden. Dank der Erfolgsmeldung über eine abgeschlossene Übernahme könnten die Papiere am Dienstag jedoch zurück in die Spur finden. Aus charttechnischer Sicht stehe dabei diese Marke weiter im Fokus.Wie Plug Power am Dienstag mitgeteilt habe, habe der Wasserstoff-Produzent die Übernahme von Applied Cryo Technologies erfolgreich abgeschlossen. Zuvor habe der Plug Power am 14. Oktober verkündet, sich mit dem Zukauf des Spezialisten für den Transport von verflüssigtem Wasserstoff verstärken zu wollen.Durch die Übernahme erhalte Plug Power Zugriff auf ein Flüssigwasserstoff-Liefernetz samt Fuhrpark sowie auf bedeutende Fähigkeiten, Fachkenntnisse und Technologien im Rahmen der Speicherung von Flüssigwasserstoff und Betankung von Wasserstoff-Fahrzeugen.Plug Power-Ceo Andy Marsh habe sich optimistisch gezeigt: "Die führenden Fähigkeiten von Applied Cryo Technologies in der Entwicklung und Herstellung von kryogenen Anlagen in Kombination mit den Produktions- und Vertriebskapazitäten von Plug Power für grünen Wasserstoff werden uns dabei helfen, unser ehrgeiziges Ziel zu erreichen, bis 2028 täglich über 1.000 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren."Mit der Übernahme baue Plug Power seine Kapazitäten aus, zudem sei der Aufwärtstrend intakt. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: