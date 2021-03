Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,985 EUR +3,38% (31.03.2021, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

30,32 EUR +6,39% (31.03.2021, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,52 USD +4,35% (31.03.2021, 16:28)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (31.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach starken Kursgewinnen am Dienstag gebe die Plug Power-Aktie auch am Mittwoch Gas. Zum Handelsstart stehe ein Plus von sechs Prozent auf 36,10 Dollar zu Buche. Nachrichten zum Unternehmen gebe es keine, vielmehr sei die Charttechnik der Grund, warum es für den US-Titel plötzlich fulminant nach oben gehe.Die bedeutende Unterstützung im Bereich 30 Dollar habe gehalten - und die Plug Power-Aktie habe zur Trendwende angesetzt. Als nächste Hürde warte der Abwärtstrend bei 40 Dollar. Bei 41,93 Dollar verlaufe aktuell die 100-Tage-Linie. Würden die Hürden überwunden, wäre der Weg frei bis zum horizontalen Widerstand bei 49 Dollar. Als nächstes warte die 50-Tage-Linie bei 51,21 Dollar.Nach Einschätzung der Analysten wäre dort das Ende der Fahnenstange aber nicht einmal annähernd erreicht. Die Experten sähen das Kursziel im Schnitt bei 60,93 Dollar, was einem Potenzial von aktuell 74 Prozent entspreche.Der erste Schritt sei gemacht. Trader können auf eine Trendwende spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: