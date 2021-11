Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,595 EUR -4,40% (10.11.2021, 10:36)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,64 EUR -5,09% (10.11.2021, 10:22)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

40,72 USD -0,54% (09.11.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (10.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am Dienstag nach US-Börsenschluss seine mit Spannung erwartenden Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Diese hätten unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Folglich habe die Aktie im nachbörslichen Handel mehr als vier Prozent verloren. Das Management rund um CEO Andy Marsh habe mit dem Ausblick allerdings Hoffnung gemacht.In den vergangenen drei Monaten habe Plug Power eigenen Angaben zufolge einen Nettoumsatz von 143,92 Millionen Dollar erwirtschaftet. Im Vorjahreszeitraum hätten umsatzseitig lediglich 107,05 Millionen Dollar zu Buche gestanden, was einem Anstieg von 34 Prozent bedeute. Die von Bloomberg erfassten Analysten hätten im Vorfeld der Zahlenvorlage allerdings mit Erlösen in Höhe von 145,36 Millionen Dollar gerechnet.Die Marge des Brennstoffzellenherstellers habe im dritten Quartal unter gestiegenen Kosten für Erdgas gelitten. Es sei ein Verlust von 98,66 Millionen Dollar oder 19 Cent pro Aktie entstanden. Im Vergleich dazu habe sich das Minus im Vorquartal auf 54,31 Millionen Dollar belaufen, bei einem Verlust von 18 Cent je Aktie. Laut Bloomberg hätten Analysten mit einem Verlust von 38,19 Millionen Dollar beziehungsweise acht Cent pro Aktie gerechnet.Das Management habe außerdem die Prognose für 2022 angehoben Das Unternehmen erwarte nun einen Umsatz in der Spanne "zwischen 900 und 925 Millionen Dollar". Die vorherige Schätzung habe einen Umsatz von 838 Millionen Dollar vorgesehen. Für 2023 stelle der Brennstoffzellenhersteller den Break-Even in Aussicht.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link