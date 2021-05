Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie befinde sich nach wie vor auf einer Achterbahnfahrt. Nachdem das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss ein Business Update für das erste Quartal publiziert habe, sei der Wasserstoff-Wert zunächst weiter abgerutscht. Im US-Handel am Dienstag sei dann die spektakuläre Wende gefolgt.Am Dienstag habe sich die Plug Power-Aktie an der Tech-Börse NASDAQ in einer Range zwischen 18,47 und 23,72 USD bewegt. Zum Handelsende sei ein sattes Kursplus von 17,6% auf 17,60 USD auf der Kurstafel gestanden.Plug Power sei in den letzten Monaten neben dem schwachen Marktumfeld für Wasserstoff-Aktien auch wegen Bilanzproblemen unter Druck gestanden. Dem jüngsten Update vom Montag sei zu entnehmen gewesen, dass Plug Power mit dem dazugehörigen Wirtschaftsprüfer KPMG zügig an der Sache arbeite und die beiden Gesellschaften davon ausgehen würden, das Formblatt 10-K innerhalb der nächsten fünf Tage einzureichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: