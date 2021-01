Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

46,50 EUR -6,61% (18.01.2021, 11:33)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

46,495 EUR -7,82% (18.01.2021, 11:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

60,14 USD -9,62% (15.01.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (18.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe in den vergangenen Tagen stark korrigiert: Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch bei 73,90 Dollar habe die Aktie bis zum Handelsschluss am Freitag 18,6 Prozent auf 60,14 Dollar nachgegeben. Auch am Montag könnten sich die Papiere der Abwärtsspirale nicht entziehen und würden im deutschen Handel erneut deutlich an Wert verlieren. US-Anleger könnten zudem am heutigen Handelstag feiertagsbedingt keine Unterstützung liefern.Nach der rasanten Rally zum Jahresauftakt habe die Aktie inzwischen den Rückwärtsgang eingelegt. Dennoch notiere der Wasserstoff-Highflyer 74 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Gründe dafür seien eine Geldspritze der südkoreanischen SK Group in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar sowie ein Bündnis mit Renault. Gemeinsam mit dem französischen Autobauer wolle Plug Power zum führenden Anbieter von Wasserstoff-Lieferwagen aufsteigen.Die starke Aufwärtsbewegung habe jedoch zwei große Kurslücken in das Chartbild gerissen. Gelinge es der Aktie nicht, sich zu stabilisieren, könnte es zum ersten Gap-Close kommen. Dieses befinde sich im Bereich von 60,83 bis 54,35 Dollar. Halte der Verkaufsdruck darüber hinaus an, sei das zweite Gap zwischen 43,16 und 36,86 Dollar die nächste Anlaufstelle.Bereits Investierte bleiben vorerst an Bord und beachten den Stoppkurs bei 40 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten eine Bodenbildung abwarten. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: