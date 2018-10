Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

1,66 Euro -1,78% (15.10.2018, 15:20)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 1,91 -0,95% (15.10.2018, 15:23, vorbörslich)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (18.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Chip Moore von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Chip Moore, Analyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Canaccord Genuity sind der Ansicht, dass sich die Visibilität bei Plug Power Inc. weiter verbessert. Die Schlüssel-wichtigsten Initiativen würden planmäßig vorangehen.Die längerfristigen Möglichkeiten des Unternehmens würden Zug um Zug Gestalt annehmen. Der Titel sei für aggressive Wachstumsinvestoren geeignet.Die Analysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer Plug Power-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 5,00 USD.Börsenplätze Plug Power-Aktie:Berlin-Aktienkurs Plug Power-Aktie:1,65 Euro -1,79% (15.10.2018, 14:30)