Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,891 EUR -8,88% (05.03.2020, 15:28)



Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,98 EUR -2,86% (05.03.2020, 15:13)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,76 USD +5,54% (04.03.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (05.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nasch Ansicht von Michel Doepke von "Der Aktionär" ist die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) bei Schwäche weiterhin kaufenswert.Nach dem norwegischen Wasserstoff-Unternehmen Nel und dem kanadischen Brennstoffzellen-Urgestein Ballard Power lege Plug Power mit den Zahlen zum vierten Quartal 2019 nach. Die Bruttoerlöse seien um über 50 Prozent gestiegen. Gleichzeitig habe der Konzern das erste Mal in der Firmenhistorie ein positives bereinigtes EBITDA erzielt.Der Umsatz sei um 53,2 Prozent auf 91,66 Millionen Dollar gestiegen und habe damit die Analystenschätzung von 87,71 Dollar übertroffen. Beim Ergebnis je Aktie stehe ein Verlust von 0,06 Dollar pro Papier in den Büchern.Die Langfrist-Ziele (auf Sicht des Jahres 2024) habe das Unternehmen bestätigt. Für 2020 peile Plug Power Bruttoerlöse ("Gross Billings") 300 Millionen Dollar an. Demgegenüber stehe eine Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden Dollar. Für einen Brennstoffzellen-Player wie Plug Power eine durchaus moderate Bewertung.Bei Schwäche bleibt der Brennstoffzellen-Hot-Stock spekulativ kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: