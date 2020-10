Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (13.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Montag sei Plug Power deutlich schwächer aus dem Handel gegangen. Der Grund: Anleger hätten die voran gegangene Rally für Gewinnmitnahmen genutzt. Das positive Chartbild sei jedoch weiter intakt. Nach einer kurzen Verschnaufpause dürfte sich der Trend daher fortsetzten. Dabei gelte es einen Widerstand aus dem Jahr 2008 nachhaltig zu überwinden.17,64 Dollar habe der Schlusskurs am Montag betragen. Damit habe die Aktie so hoch wie zuletzt im Jahr 2008 notiert. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun, die Horizontale bei 18,55 Dollar nachhaltig zu überwinden. Gelinge dies, dürfte sich die im Juni gestartete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzten. Sollte hingegen die Kursrücksetzer überhandnehmen, befinde sich eine erste Unterstützung im Bereich von 14,35 Dollar."Der Aktionär" habe im Vorfeld zu Gewinnmitnahmen geraten. Die restliche Position sollte im Depot verbleiben, da Plug Power langfristig eine aussichtsreiche Wette auf die Zukunft der Wasserstoff-Technologie ist, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 13.10.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,84 EUR -0,64% (13.10.2020, 10:40)