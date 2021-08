Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,965 EUR +0,69% (11.08.2021, 13:44)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,115 EUR +1,13% (11.08.2021, 13:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,10 USD +3,26% (10.08.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am Dienstag den ersten Spatenstich für eine grüne Wasserstoffproduktionsanlage in Camden Country (Georgia) gesetzt. Die Anlage solle bis Ende des Jahres fertiggestellt werden und täglich 15 Tonnen flüssigen grünen Wasserstoff produzieren. Die Plug Power-Aktie habe positiv auf die Nachricht reagiert.Der produzierte Wasserstoff werde den Angaben zufolge vollständig aus erneuerbarer Energie hergestellt werden. Die 84 Millionen Dollar teure Anlage solle nach Fertigstellung 24 Mitarbeiter beschäftigen und Plug Power-Kunden im Südosten der USA beliefern.Der neue Standort in Camden Country reihe sich in die bereits angekündigten grünen Wasserstoffanlagen in South Central Pennsylvania und im Western New York Science, Technology and Advanced Manufacturing Park (STAMP) ein. Diese Projekte sollten zum ambitionierten Ziel beitragen, bis 2025 mehr als 500 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag zu produzieren.Für Trader bleibt die Aktie interessant, Anleger setzen sich den Wert auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: